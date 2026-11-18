El gerente del Restaurante El Mirador, Santi Belmonte, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto con motivo del reconocimiento especial que recibirá este jueves durante la vigésima edición de nuestros premios. El establecimiento recogerá el Premio Especial XX Aniversario, una distinción que reconoce su estrecha vinculación con la historia de estos galardones y su colaboración a lo largo de numerosas ediciones.

El Mirador ha sido durante años el escenario de estos encuentros y un punto de referencia para la celebración de los Premios Onda Cero Sagunto. Un espacio que, además de su actividad hostelera, se ha consolidado como lugar de encuentro para la sociedad del Camp de Morvedre, gracias también al trabajo del equipo que dirige su gerente, Santi Belmonte.

Con este reconocimiento, Onda Cero Sagunto quiere agradecer la acogida y el acompañamiento del restaurante durante estas dos décadas de trayectoria. La entrega tendrá lugar este jueves, a partir de las 19:30 horas, en el propio Salón Mirador.