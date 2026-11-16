El proyecto Hort-Art recibe el Premio a la Iniciativa Artística de los XX Premios Onda Cero Sagunto

Pere Bodí y Alex Guerra, codirectores del proyecto Hort-Art, han pasado por los micrófonos de Más de Uno Sagunto con motivo del reconocimiento que recibirán este jueves, 19 de noviembre, en la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto. Ambos recogerán el Premio a la Iniciativa Artística por una propuesta cultural que lleva más de una década acercando las artes escénicas a la Vall de Segó y a otros espacios alejados de los circuitos culturales habituales.

Hort-Art nació en 2014 con el objetivo de descentralizar la cultura y generar nuevas oportunidades para el encuentro entre artistas y público. A través de sus propuestas, el proyecto ha contribuido a llevar la creación artística a diferentes municipios y a demostrar que la actividad cultural también puede desarrollarse fuera de los grandes núcleos urbanos.

El jurado ha destacado precisamente esa capacidad para acercar las artes escénicas a nuevos públicos y generar espacios de encuentro cultural. Un trabajo que tendrá su reconocimiento este jueves, a partir de las 19:30 horas, en el Salón Mirador de Sagunto, durante una gala que conmemorará los veinte años de los Premios Onda Cero Sagunto.