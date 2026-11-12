Onda Cero Sagunto celebra la vigésima edición de sus premios

El jurado de los Premios Onda Cero Sagunto ha decidido otorgar en esta vigésima edición el Premio de Honor a D. Juan Higueras, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional en el ámbito de la fotografía y la imagen, así como a su proyección nacional e internacional. A lo largo de su carrera ha retratado a personas, lugares y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva de Sagunto y de la comarca. El jurado ha querido destacar también su estrecha vinculación con Sagunto, Canet y el conjunto de El Camp de Morvedre, además de su cercanía y su relación con la ciudadanía, que lo han convertido en una figura muy querida y reconocida en el ámbito social y cultural.

En la categoría de Economía, el galardón recae en ArcelorMittal, con motivo de sus 50 años de vinculación con Sagunto. El jurado ha querido reconocer la importancia de la compañía en el desarrollo industrial y económico de la ciudad, así como su contribución a la generación de empleo y al mantenimiento de la actividad siderúrgica, un sector estrechamente ligado a la historia y la identidad de Sagunto.

El Premio Onda Cero a la Iniciativa Cultural reconoce a La Diabólica Morvedre, una colla de dimonis que lleva veinte años contribuyendo a dinamizar la vida cultural y festiva de la comarca. La agrupación organiza espectaculares correfocs en los que el fuego, los fuegos artificiales, las batucadas y sus característicos trajes de demonios llenan las calles de música, luz y tradición. Además, uno de sus principales hitos ha sido la recuperación de la fiesta de Sant Antoni en Sagunto, contribuyendo así a mantener vivas las celebraciones populares y el patrimonio festivo de la ciudad. El jurado ha valorado especialmente sus dos décadas de trayectoria y su labor en la difusión de la cultura tradicional.

En la categoría de Iniciativa Solidaria, el galardón es para la Associació de Muntanya l’Albarda d’Estivella, que cumple 25 años organizando la Marcha Solidaria de Montaña al Garbí. Una iniciativa que combina la promoción del deporte y el contacto con la naturaleza con el compromiso social. En su edición de 2026, la marcha ha vuelto a tener un componente solidario, con una aportación de alimentos destinada al Centro Solidario de Alimentos. El jurado ha destacado la continuidad de esta convocatoria y su capacidad para movilizar a la ciudadanía en torno a una causa solidaria.

El Premio a la Iniciativa Artística se concede al proyecto Hort-Art, impulsado por Alex Guerra y Pere Bodí desde 2014 en la Vall de Segó. La iniciativa apuesta por las artes escénicas y por acercar las propuestas culturales a espacios y municipios alejados de los grandes circuitos habituales. El jurado ha valorado su contribución a la descentralización cultural y su capacidad para generar nuevas oportunidades de encuentro entre la creación artística y el público.

En la categoría de Deporte, el reconocimiento es para la boxeadora Clara López, por su trayectoria y progresión en el mundo del boxeo. Entre sus principales logros destaca el título de campeona de España del peso superligero, en la categoría de menos de 63 kilos, que consiguió en 2024 tras apenas año y medio de dedicación a este deporte. Más recientemente, el pasado 24 de octubre, tuvo la oportunidad de luchar por el campeonato de Europa de la EBU en una velada celebrada en Sagunto. Aunque no pudo hacerse con el cinturón continental, cayó por decisión dividida frente a la irlandesa Christina Desmond después de diez asaltos. El jurado ha querido reconocer su esfuerzo, su capacidad de superación y una trayectoria que la ha llevado a competir por algunos de los títulos más importantes del boxeo nacional y europeo.

Finalmente, con motivo de la vigésima edición de estos galardones, el jurado concede un Premio Especial 20 Aniversario al Restaurante El Mirador, establecimiento en el que se celebrará la gala y que ha estado vinculado a la historia de los Premios Onda Cero Sagunto.

El jurado de los XX Premios Onda Cero Sagunto ha estado compuesto por: Antonio Domínguez Risco, director regional de Onda Cero Comunitat Valenciana; Lorena Gabaldó Linares, directora de Ventas de Onda Cero Comunitat Valenciana; Amparo Piqueres Angulo, jefa de Informativos de Onda Cero Comunitat Valenciana; Sergi Beltran Garrido, responsable de Informativos de Onda Cero Sagunto, y María José Gimeno Cardona, directora del programa Más de Uno Sagunto.