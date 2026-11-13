El fotógrafo Juan Higueras es el Premio de Honor 2026 de Onda Cero Sagunto

Con motivo de la concesión del Premio de Honor de la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto, Juan Higueras ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Sagunto, donde ha conversado con María José Gimeno sobre su extensa trayectoria profesional en el mundo de la fotografía.

Una entrevista en la que repasa algunos de los momentos más destacados de su carrera y recuerda su estrecha vinculación con Sagunto, Canet y el conjunto del Camp de Morvedre, escenarios y protagonistas de buena parte de su trabajo y de la memoria colectiva de la comarca.

La gala se celebrará el próximo jueves 19 de noviembre a las 19:30h en el Restaurante El Mirador de Sagunto.