La presidenta de la Diabòlica de Morvedre, Cristina Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de Más e Uno Sagunto con motivo del reconocimiento que recibirá este jueves, 19 de noviembre, en la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto. La agrupación recogerá el Premio a la Iniciativa Cultural por sus veinte años de trayectoria y su contribución a mantener vivas las tradiciones y las celebraciones populares de la comarca.

La colla de dimonis se ha convertido en una de las protagonistas de la programación festiva del Camp de Morvedre gracias a sus espectaculares correfocs, en los que el fuego, la pirotecnia, las batucadas y sus característicos trajes de demonios llenan las calles de música, luz y tradición.

Entre los principales hitos de su trayectoria destaca también la recuperación de la festividad de Sant Antoni en Sagunto, una labor que ha contribuido a preservar el patrimonio festivo y las costumbres populares de la ciudad. El jurado ha valorado especialmente sus dos décadas de trabajo en la difusión de la cultura tradicional, que tendrán su reconocimiento este jueves, a partir de las 19:30 horas, en el Salón Mirador de Sagunto.