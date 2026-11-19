Javier Oliver, presidente de la Associació de Muntanya l’Albarda d’Estivella, y Paco de la Hoz, vicepresidente, han pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto con motivo del reconocimiento que recibirán esta tarde en la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto. La asociación recogerá el galardón en la categoría de Solidaridad por sus 25 años organizando la Marcha Solidaria de Montaña al Garbí.

Esta convocatoria combina la promoción del deporte y el contacto con la naturaleza con el compromiso social. Una iniciativa que, edición tras edición, ha conseguido movilizar a vecinos y participantes en torno a una causa solidaria. En la última edición, celebrada en 2026, la marcha volvió a incorporar una recogida de alimentos destinados al Centro Solidario de Alimentos.

El jurado ha destacado especialmente la continuidad de esta iniciativa durante un cuarto de siglo y su capacidad para unir deporte, participación ciudadana y solidaridad. El reconocimiento se entregará esta tarde, a partir de las 19:30 horas, en el Salón Mirador de Sagunto.