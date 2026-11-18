Héctor López, director general de la planta de ArcelorMittal en Sagunto, y Xavier González, responsable de comunicación de la compañía, han pasado por los micrófonos de Más de Uno Sagunto con motivo del reconocimiento que recibirán este jueves, 19 de noviembre, en la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto. La compañía recogerá el galardón en la categoría de Economía, coincidiendo con sus 50 años de vinculación con la ciudad.

El reconocimiento pone en valor el papel de ArcelorMittal en el desarrollo industrial y económico de Sagunto, así como su contribución a la generación de empleo y al mantenimiento de la actividad siderúrgica. Una industria estrechamente ligada a la historia y a la identidad de la ciudad, que ha marcado durante décadas su evolución económica y social.

El jurado ha querido destacar esta trayectoria y la importancia de la compañía en el tejido industrial del Camp de Morvedre. El reconocimiento se entregará este jueves, a partir de las 19:30 horas, en el Salón Mirador de Sagunto, durante la gala de la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto.