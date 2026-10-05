Transportes aprueba el estudio informativo de la ‘variante de Torrellano’ que llevará el tren al aeropuerto Alicante-Elche

El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma definitiva el estudio informativo de la conocido como ‘variante de Torrellano’, que es la infraestructura que permitirá eliminar la vía ferroviaria costera entre San Gabriel y Agua Amarga, en Alicante, y que abordará la conexión por tren con el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

Así lo ha anunciado el Ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El proyecto de esa variante se ha estructurado en dos fases.

La primera es la concebida para dar servicio al aeropuerto emplazado en la pedanía ilicitana de El Altet con la creación de una estación de tren.

Según avanzó el pasado mes de junio el propio ministerio, ese tramo está en la actualidad en fase de fase de redacción del proyecto constructivo.

La segunda fase dará continuidad a la primera, hasta llegar a la estación de Renfe ‘Alacant-Terminal’.

Tal y como se explicó en su día, la Variante de Torrellano se configura en ancho estándar (1.435 mm) y doble vía electrificada en la mayor parte de su recorrido, permitiendo la circulación tanto de trenes de viajeros, tanto de Cercanías como de media distancia y mercancías.

El tramo inicial discurre a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros por la línea convencional que une Alicante con Villena, mediante un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual; a partir de ese punto, la vía se duplica y se configura exclusivamente en ancho estándar. Asimismo, el estudio incluye los ramales de conexión con las líneas Alicante-La Encina (dirección Valencia) y Alicante-El Reguerón (dirección Murcia).