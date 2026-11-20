El Centro Comercial Salera dará la bienvenida a la Navidad este viernes con el encendido de su decoración navideña, que transformará sus instalaciones en un espacio ambientado para disfrutar de estas fiestas. Uno de los principales atractivos será el árbol de Navidad de 12 metros de altura, situado en la plaza oeste, que se convertirá en uno de los elementos protagonistas de la campaña.

Con motivo de estas fechas, el centro comercial ha preparado una programación de actividades dirigida a todos los públicos, con especial atención a las familias y a los más pequeños. Entre las propuestas destacan los encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, que acudirán acompañados de sus ayudantes para recibir las peticiones y deseos de los niños.

La oferta infantil se completará con la ludoteca, que organizará talleres y actividades de temática navideña, y con la quinta edición del tradicional concurso de dibujo infantil. Esta iniciativa contará con tres categorías por edades y premios para los ganadores.

Además de las actividades de ocio, Salera volverá a poner a disposición de sus visitantes el servicio gratuito de empaquetado de regalos. Los usuarios de la aplicación del centro comercial podrán acudir al punto de información para envolver sus compras y facilitar así los preparativos navideños.

El centro también ampliará las oportunidades para realizar las compras durante la campaña mediante la apertura en varios domingos y festivos. En concreto, abrirá sus puertas los días 29 de noviembre, 13, 20 y 27 de diciembre, así como el 3 de enero de 2027.