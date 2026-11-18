La inteligencia artificial está transformando la forma de desarrollar productos, gestionar empresas y proteger los sistemas tecnológicos. Para analizar este impacto y conocer las tendencias que marcarán el futuro del sector, Espaitec, el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I (UJI), ha reunido a empresas del Mapa Tecnológico de Castellón en un desayuno empresarial bajo el título ‘IA sin mitos, claves de su impacto empresarial’.

La sesión ha contado con la participación de Natalia Rodríguez, CEO y fundadora de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación en 2023, quien ha abordado las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la competitividad empresarial, así como los desafíos que plantea su implantación.

Durante el encuentro se ha analizado la evolución hacia sistemas de agentes autónomos capaces de desarrollar, probar y desplegar código de forma continua bajo supervisión humana. Esta tecnología permite acelerar el lanzamiento de productos y avanzar hacia un software cada vez más personalizado, mediante modelos propios más ligeros y eficientes.

La ciberseguridad ha sido otro de los asuntos centrales. La inteligencia artificial facilita la detección de amenazas y refuerza la protección durante el desarrollo de software, aunque también abre nuevos riesgos para las empresas, como la filtración de código fuente o los ataques dirigidos contra sus propios modelos.

Rodríguez también ha presentado proyectos de inteligencia artificial aplicados al desarrollo de software y a la automatización de operaciones críticas en la nube. Estas soluciones permiten reducir costes operativos, acortar los tiempos de lanzamiento y desarrollar productos escalables con posibilidades de llegar al mercado.

La jornada ha abordado, además, la influencia de la geopolítica en el desarrollo de la IA, especialmente en el suministro de chips, el cumplimiento de las regulaciones internacionales y la importancia de avanzar hacia una mayor soberanía digital.

La captación y preparación del talento ha completado el encuentro. En este ámbito, se ha destacado la necesidad de formar a los equipos en nuevas herramientas, gestión de datos y uso ético de la inteligencia artificial, combinando los conocimientos técnicos con el pensamiento crítico.

Más de 220 empresas en el Mapa Tecnológico de Castellón

El desayuno se ha dirigido a las compañías que forman parte del Mapa Tecnológico de Castellón, una iniciativa impulsada por Espaitec para identificar y dar visibilidad al tejido empresarial innovador y tecnológico de la provincia.

El proyecto reúne actualmente a más de 220 empresas y busca fomentar nuevas oportunidades de cooperación y el desarrollo de proyectos innovadores. Cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Espaitec abre sus espacios de innovación

Por otra parte, Espaitec ha celebrado este miércoles 18 de noviembre una jornada de puertas abiertas dentro del Proyecto de Visibilización de Espacios de Innovación de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

La iniciativa permite acercar a investigadores, empresas, administraciones y sociedad civil las infraestructuras tecnológicas de los parques científicos y tecnológicos.

En Castellón, los asistentes han podido conocer diferentes instalaciones de la UJI, entre ellas el FabLab de Espaitec, dedicado a la fabricación digital; el Demostrador de Hidrógeno Verde del Instituto de Materiales Avanzados (INAM-UJI), orientado a validar soluciones de almacenamiento y gestión de energías renovables, y el Demostrador GAME del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT-UJI), que combina actividad física y videojuegos.

También se han mostrado los demostradores SUCRE, centrado en la educación computacional y las disciplinas CTIM; SYMPTOMS, destinado a la evaluación y monitorización de la salud mental, y el espacio de Realidad Extendida, equipado con tecnología de realidad virtual y aumentada para experimentar y validar soluciones inmersivas.

Con estas iniciativas, Espaitec refuerza su apuesta por conectar el conocimiento universitario con el tejido empresarial y acercar las nuevas tecnologías a la sociedad.