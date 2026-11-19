El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado en Junta de Gobierno Local el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 245,8 millones de euros, incluyendo las cuentas de los organismos autónomos. Se trata de una cantidad inferior a los 253,2 millones de euros del ejercicio anterior.

Las cuentas, que corresponden a 232,2 millones de euros del Ayuntamiento y el resto a los cuatro organismos autónomos, se someterán a aprobación definitiva en el pleno extraordinario previsto para el próximo 4 de diciembre.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha explicado que la reducción presupuestaria responde, entre otros motivos, a la rebaja fiscal aplicada por el equipo de gobierno. «Es un presupuesto un tanto inferior al del año pasado porque bajamos los impuestos. Hemos bajado con ese 10% del IBI y, por tanto, yo creo que para los castellonenses eso es una buena noticia», ha señalado.

Carrasco ha definido las cuentas como unos presupuestos centrados en el empleo, la vivienda, la calidad de vida, la mejora de los servicios públicos y el bienestar social.

La alcaldesa Begoña Carrasco presenta el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Castellón para 2027, que asciende a 245'8 millones de euros. | Ajunt.Castelló

Más de 22 millones para Bienestar Social

Una de las principales partidas es la destinada a Bienestar Social, que supera los 22 millones de euros. Esta cantidad incluye programas de atención a la dependencia, infancia, personas mayores, prevención de adicciones e inclusión social, así como recursos como el albergue municipal, los pisos de acogida y las ayudas sociales.

En materia de empleo, el área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano contará con un presupuesto global de 18,2 millones de euros. El Pacto Local por el Empleo dispondrá de 926.000 euros.

Por su parte, el área de Comercio tendrá más de 1,6 millones de euros, que incluyen iniciativas como las campañas de bonos comerciales.

24,5 millones para inversiones

El presupuesto contempla 14,5 millones de euros en inversiones reales, a los que se suman otros 10 millones de financiación europea, lo que eleva la inversión prevista hasta los 24,5 millones.

Entre las principales actuaciones figuran la primera fase de Censal Parc, con más de 2,2 millones de euros; la reforma integral del Parque Oeste, con 1,6 millones; la reforma del Mercado Central, con 1,3 millones, y la Manzana Albinegra, con 940.000 euros.

También se incluyen partidas para la rehabilitación de la Pérgola, con cerca de 849.000 euros; el edificio de la Policía Local, con 685.000 euros, y la reforma del Cine Rex, con 200.000 euros.

La alcaldesa ha destacado el carácter inversor de las cuentas y ha avanzado que durante 2027 está previsto finalizar varias actuaciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas ha citado el Mercado Central y Censal Parc, además de impulsar la Manzana Albinegra y comenzar las obras de la Pérgola.

En materia de vivienda, el presupuesto se enmarca en la previsión municipal de desarrollar 4.200 viviendas en siete sectores, de las que el 40% serían de protección pública. También contempla el Plan de Barrios, dotado con más de 17 millones de euros.

Limpieza, transporte y seguridad

En servicios públicos, el Ayuntamiento destinará casi 11 millones de euros al transporte público. Además, el nuevo contrato de limpieza viaria contará con una anualidad superior a los 24,8 millones de euros para 2027, dentro de un contrato global de 372,5 millones.

El área de Seguridad y Emergencias dispondrá de un presupuesto de 3,5 millones de euros. Entre las inversiones previstas figuran 87.000 euros para la Policía Local, destinados a renovar parte de su flota, y 884.110 euros para el servicio de Bomberos, que incluyen la adquisición de una nueva autobomba urbana con capacidad para 3.000 litros.

Protección Civil contará con 939.487 euros. De esta cantidad, 600.000 euros se destinarán al servicio de salvamento y socorrismo en las playas y otros 300.000 euros al servicio sanitario municipal en actos públicos.

El concejal de Seguridad y Emergencias y portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido que el equipo de gobierno seguirá apostando por dotar a los servicios de seguridad y emergencias de personal y medios técnicos. «Vamos a seguir apostando por la seguridad y los servicios de emergencia para que estén dotados del mejor personal y, sobre todo, del material técnico para trabajar en las mejores condiciones», ha afirmado.

Desde el gobierno municipal también han destacado que las cuentas se hayan aprobado el 19 de noviembre, con la previsión de que entren en vigor en enero de 2027.