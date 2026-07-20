Castellón afronta una nueva ola de calor con noches de hasta 27 grados

La provincia de Castellón afronta una nueva ola de calor que tendrá su mayor incidencia este jueves, especialmente en las zonas de interior. El portavoz de AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, explica que en la costa el episodio estará marcado por el calor húmedo y el bochorno.

“Prácticamente no nos hemos despedido de la ola de calor desde finales de junio”, ha señalado Núñez, quien recuerda que el litoral mantiene temperaturas de entre 32 y 34 grados con humedades elevadas que aumentan la sensación térmica.

El portavoz de AEMET destaca que uno de los efectos más visibles del cambio climático en la provincia es el incremento de las noches cálidas. “Lo que antes ocurría muy raramente, ahora se ha hecho habitual”, ha afirmado, tras apuntar que Castellón acumula ya ocho noches tórridas este verano, siete de ellas consecutivas.

La previsión apunta a un descenso de temperaturas a partir del fin de semana, más acusado en el interior. Además, AEMET advierte de posibles tormentas de corta duración con rachas fuertes de viento y fenómenos intensos.