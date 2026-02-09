La vaga de maquinistes obre el debat sobre la seguretat a Rodalies

Els sindicats que representen els maquinistes de Rodalies asseguren que els serveis mínims a Rodalies s'estan complint tot i la vaga convocada. Així ho ha assegurat al programa La CiutatFrancisco Cárdenas, portaveu de la UGT Renfe Catalunya, deixant clar que l’objectiu de la protesta és únicament garantir la seguretat de treballadors i passatgers. Explica que alguns viatgers els han agraït aquesta aturada per aconseguir que el servei acabi funcionant.
Una vaga per seguretat
El portaveu d’UGT Renfe ha volgut remarcar que no es tracta d’una aturada per reivindicacions salarials o laborals, sinó d’una vaga motivada exclusivament per la seguretat. “El que demanem és seguretat. El debat no és tant el què, sinó el com i les garanties que aquesta seguretat s’assolirà”. Cárdenas ha explicat que els maquinistes poden detectar alguns riscos evidents mentre circulen —arbres a punt de caure, branques, pedres a la via—, però hi ha molts altres elements estructurals que només poden valorar tècnics especialitzats: “Això ho han de revisar experts, i després s’ha d’actuar”, ha advertit.
Abandonament crònic
UGT Renfe assenyala que l’actual situació no és fruit d’un problema puntual, sinó de més d’una dècada de manca d’inversió real. Francisco Cárdenas ha recordat que durant els últims 14 anys s’han pressupostat partides importants que després no s’han executat, o només s’han executat parcialment. “Que es pressupostin uns diners i no s’executin, és molt greu. I no parlem d’un any, sinó de catorze”, ha subratllat. Aquest abandonament progressiu ha provocat un deteriorament generalitzat de la xarxa convencional i de Rodalies.
Catalunya concentra els problemes
Des de la UGT de Catalunya expliquen que aquest territori concentra una part molt important de les incidències ferroviàries de tot l’Estat. “De cada 25 incidències a nivell estatal, 16 es produeixen a Catalunya”, diu Francisco Cárdenas. Amb tot, també ha criticat el desequilibri entre la inversió en alta velocitat i la manca d’atenció al tren convencional. I és que mentre que l’AVE Madrid-Barcelona transporta unes 25.000 persones al dia, Rodalies de Catalunya mou entre 400.000 i 500.000 usuaris de dilluns a divendres.