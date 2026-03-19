La robòtica i la IA revolucionen la reconstrucció mamària

A Catalunya, gràcies al múscul en recerca i també gràcies al finançament públic i privat, la taxa de curació del càncer de mama ja supera el 90%, situant-se com a referent mundial. Aquests dies, a la capital catalana es parla d'aquest tumor, però fixant-se en allò que fa referència al tractament durant l'operació. El doctor Jaume Masià, director del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica de l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital del Mar, és també qui dirigeix el Barcelona Breast Meeting, que aquests dies reuneix més d’un miler d'especialistes.
Els tres pilars de la cirurgia de mama
El Dr. Macià destaca que aquest congrés és principalment quirúrgic i, en aquest sentit, es treballa sobre tres àmbits principals: cirurgia oncològica de mama, reconstrucció mamària i cirurgia estètica. Tres vessants que, explica el director del certamen, "envolten la mama en si" i avancen conjuntament cap a tècniques cada vegada més eficients i menys invasives. A més, la personalització de cada cas, millora els resultats. Aquest professional de la Cirurgia Plàstica diu que cada dona té una anatomia diferent i que, si el tractament s'adapta a aquestes particularitats, s'aconsegueix una major eficàcia en la lluita contra el tumor, menys dolor i una recuperació més ràpida i una millor qualitat de vida a llarg termini.
La gran revolució: la cirurgia robòtica
Aquest any, un dels punts estrella és la incorporació definitiva de la robòtica en la cirurgia de mama, tant en l'extirpació del tumor com en la reconstrucció. Una tecnologia que, segons el doctor, ja ha estat transformadora en especialitats com la urologia o la ginecologia i que ara fa un salt decisiu en oncologia mamària. Això permet incisions mínimes de només 2 centímetres, fent la mastectomia i la reconstrucció en el mateix acte quirúrgic. Amb tot, hi ha molta més precisió i es redueixen les complicacions. I s'hi integra la imatge d'alta definició, que permet "mapejar el cos" de cada pacient, com ha explicat Jaume Masià, i obtenir millors resultats.
Les ferides invisibles del càncer
Un dels temes clau és la reconstrucció immediata. Des de fa anys, les dones operades no han de passar pel procés traumàtic de veure's sense pit. Ara, amb la robòtica, aquesta transició encara és més suau i té una recuperació molt ràpida.
"Una dona no és sana quan els marcadors tumorals surten bé; ho és quan es troba igual que abans de tenir càncer", afirma Macià.