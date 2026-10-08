"Quiero continuar la denuncia en memoria de mi hija": habla la madre de la exmoderadora de Meta fallecida

La madre de Inés, la exmoderadora de contenidos de Meta fallecida el pasado fin de semana, ha decidido continuar las acciones legales que su hija había empezado junto a otros trabajadores afectados por problemas de salud mental relacionados con su actividad laboral en la Torre Glòries de Barcelona. En una entrevista concedida a 'La Brúixola' de Onda Cero Cataluña, Mercedes ha explicado que seguirá adelante con la reclamación que su hija había comenzado antes de su muerte para exigir responsabilidades por los posibles daños psicológicos derivados de la moderación de contenidos en redes sociales. "Quiero seguir esta denuncia en memoria de mi hija", afirma. Con el caso de Inés, ya son cuatro los moderadores de contenido de Meta en Barcelona que se han quitado la vida.

Mercedes explica que la familia trabaja junto a los abogados que representan a otros exmoderadores para reclamar responsabilidades en la jurisdicción laboral y estudiar también posibles acciones por la vía penal. Inés ya había protagonizado una tentativa de suicidio en 2023, cuando todavía trabajaba para Telus, la empresa subcontratada por Meta para realizar tareas de moderación de contenidos. Preguntada por la respuesta de la compañía tras aquel episodio, Mercedes aseguró que no recibió apoyo psicológico. "La llamaron y le hicieron firmar un papel para dejar el trabajo. Le propusieron un dinero para que abandonara la empresa y ella firmó. Esa fue toda la ayuda que tuvo", relató.

"Estoy segura de que esos trabajos te meten algo en la cabeza, algo malo que se instala dentro de ti aunque no estés pensando en ello conscientemente cada día. Y eso no ayuda a la salud mental

La madre de la joven está convencida de que la exposición continuada a imágenes extremadamente violentas deja una huella profunda en quienes realizan esta labor. "Estoy segura de que esos trabajos te meten algo en la cabeza, algo malo que se instala dentro de ti aunque no estés pensando en ello conscientemente cada día. Y eso no ayuda a la salud mental", afirma. Mercedes también explica que Inés trataba de proteger a su familia de la dureza de su día a día laboral. "Siempre me decía: 'No te preocupes, mamá. No es nada malo lo que veo'. Me lo decía para que yo no estuviera preocupada", recordó.

La familia considera ahora que continuar el proceso judicial es la mejor manera de honrar la memoria de la joven y de contribuir a esclarecer las consecuencias que este tipo de trabajos pueden tener sobre la salud mental de quienes los desempeñan. Su caso vuelve a situar el foco sobre las condiciones laborales de los moderadores de contenidos, profesionales encargados de revisar y eliminar publicaciones relacionadas con violencia extrema, abusos, asesinatos o suicidios para evitar que lleguen al resto de usuarios de las plataformas digitales.