A què es deu la pujada dels tipus d'interès i en què ens afecta?

Ja s'intuia que podia passar quan recentment l¡euribor va pujar, i és que com a bon indicador que és, anticipava que pujarien els tipus d'interès.

Què voldrà dir una pujada progressiva dels tipus? A qui afectarà? Fins a quin percentatge pujaran? En quin plaç?

El nostre divulgador ens parla de la figura dels "falcons" els principals defensors de pujar el tipus d'interès per evitar pujada d'inflació i altres mesures macroeconòmiques.

Com afectarà al nostre dia a dia aquest augment del preu dels diners? Hi haurà més oferta de fons fixs? pugen les hipoteques? Més dificultat al crèdit per muntar una empresa?

Ens ho explica Iñaki Jimenez Largo al nits de ràdio amb David Cervelló