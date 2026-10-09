La Calòrica: “Mai deixem de fer el que volem fer”

La Calòrica s'ha convertit en una de les companyies teatrals amb un públic més fidel de Catalunya. Més de setze anys després de la seva creació a l'Institut del Teatre, el grup continua omplint sales amb una proposta que combina humor, reflexió i una mirada crítica sobre la societat. Segons explica l'actor Xavi Francés a La Brúixola, aquesta confiança del públic és un orgull, però també una responsabilitat que no els fa renunciar a la seva manera de crear.
La companyia defensa una fórmula basada en explorar nous llenguatges i temàtiques sense repetir receptes d'èxit. Francés assegura que les seves obres neixen de les inquietuds que comparteixen com a grup i que, inevitablement, acaben abordant qüestions socials i polítiques. Tot plegat des de la comèdia, un gènere que consideren la millor eina per parlar de temes tan diversos com la feina, el poder, el capitalisme o les relacions humanes.
Pel que fa als pròxims projectes, La Calòrica estrenarà el 29 de gener Les dones Piñeiro, una coproducció amb T de Teatre que recorrerà diverses generacions de dones i les lluites sindicals dels anys vuitanta. Paral·lelament, la companyia recuperarà un dels seus grans èxits, Fairfly, que tornarà als escenaris el 26 de maig després d'una dècada convertida en una de les obres més estimades pel públic català.