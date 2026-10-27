“No podem separar la gestió de la biodiversitat de la lluita contra el canvi climàtic”

La Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat, la COP17, que se celebra aquests dies a Erevan, a Armènia, posa sobre la taula els reptes globals per frenar la degradació dels ecosistemes. En aquest marc, el CREAF ha presentat un estudi comparatiu entre Catalunya i Califòrnia que analitza l’impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat en dues regions amb característiques mediterrànies similars.
La cap de l’Àrea d’Interacció Política i Relacions Institucionals del CREAF, Alicia Pérez Porro, ha explicat que ambdós territoris comparteixen problemes com la sequera, els grans incendis forestals i l’escalfament del mar, fet que els converteix en espais ideals per intercanviar experiències i bones pràctiques. L’estudi conclou que la conservació de la biodiversitat no es pot desvincular de la lluita contra el canvi climàtic.
Entre les mesures proposades hi ha una millor planificació de les àrees protegides, tant terrestres com marines, tenint en compte factors com la connectivitat dels ecosistemes i l’augment previst de les temperatures. Pérez Porro també ha remarcat que la societat ja és conscient dels efectes de la crisi ambiental, però ha reclamat traslladar aquesta preocupació a les decisions polítiques i a les accions col·lectives per garantir la protecció de la biodiversitat en les properes dècades.