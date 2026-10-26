Els experts atribueixen els aldarulls juvenils a la influència del grup i a la manca de control dels impulsos

La participació de desenes de menors en els aldarulls d’aquest cap de setmana a Barcelona respon a una combinació de factors com la influència del grup, la impulsivitat pròpia de l’adolescència i l’efecte de les xarxes socials, segons el catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona, Antonio Andrés Pueyo.
L’expert assegura que els adolescents tendeixen a buscar emocions fortes i tenen menys mecanismes de control davant conductes de risc, especialment quan actuen en grup. També apunta que la difusió d’imatges de disturbis en altres ciutats europees pot afavorir l’efecte imitació.
Pel que fa als joves detinguts, Pueyo defensa una resposta individualitzada perquè, tot i que alguns poden reincidir, la majoria no consoliden trajectòries delinqüencials i acaben reconduint el seu comportament amb el temps.