Les pel·lícules premiades a Sitges comencen el camí cap a les sales de cinema

El Festival de Sitges ha tancat una nova edició amb Sanguin, de Marion Le Coroller, com a gran vencedora de la Secció Oficial. El crític de cinema Mario Herrera destaca que la cinta és una de les produccions que més repercussió podria tenir en els propers mesos i repassa altres títols premiats com The Spiral, River, Ghost in the Cell o Colony.
Herrera també posa el focus en els 50 anys de Carrie, l'adaptació de Brian De Palma de la novel·la de Stephen King, una obra que va definir com un clàssic que continua plenament vigent per la seva reflexió sobre el bullying, la discriminació i el fanatisme religiós. “És una bona novel·la sobre la qual fer una sèrie perquè tracta molts temes diferents i és molt social”, assegura en referència a la nova adaptació televisiva de Mike Flanagan.
Més enllà del cinema, la música serà la gran protagonista dels pròxims dies a Barcelona. La periodista Marta Lozano repassa una agenda marcada pels concerts de Dani Martín, Niall Horan i Simple Plan, tres artistes que actuaran al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club davant milers d'espectadors.
Lozano també destaca l'actualitat del sector amb els tres reconeixements aconseguits per Rosalía als Premis Billboard de la Música Llatina i l'anunci dels participants del Benidorm Fest 2027, on hi haurà noms coneguts com Vicco, Merche, Bombai o La La Love You.