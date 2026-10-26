HISTÒRIA DE BARCELONA

Barcelona no s'explica sense la història de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La història de Barcelona i la història de Catalunya en els seu conjunt no s'expliquen sense una institució que enguany celebra 625 anys de vida i donant vida. Perquè a això s'ha dedicat durant més de sis segles l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que va néixer amb la volutnat d'atendre tothom que ho necessités i que va aprendre a enfocar-se a la ciència per tal de salvar vides. Ara una exposició fa un recorregut pels principals capítols d'aquests centenars d'anys.

Robert Calvo

Barcelona |

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau celebra 625 anys d'història
L'edifici originari de l'Hospital de la Santa Creu acull avui la seu de la Bblioteca de Catalunya

L'any 1401, el Rei Martí l'Humà es volia fer un palau a Barcelona. Però va pensar que tota la pedra sobrant de la construcció de les Reials Drassanes de Barcelona fora bo destinar-la a la construcció d'un hospital a la ciutat. Per això, va cedir tot aquell excedent a l'Hospital de la Santa Creu, que naixia la ciutat com a institució que volia agrupar els 6 centres ja existents a la zona. Així doncs, es va convertir en el primer hospital d'Espanya molt abans que els Reis Catòlics encarreguessin a Cristòfor Colom l'empresa cap al nou món i que es fes la descoberta d'Amèrica.

Història de l'arquitectura

L'edificació es va fer dins la tercera muralla de la ciutat en l'estil gòtic de l'època, el gòtic civil català, i l'ha mantingut en totes les següents ampliacions que s'hi han anant fent, excepte alguns annexos que tenen estils posteriors. El 17 d’abril del 1401, en presència del monarca, es van col·locar les primeres pedres de l'Hospital de la Santa Creu. La primera entrada va ser la del carrer del Carme, tot i que amb el pas del temps, l'accés s'acabaria situant al carrer carrer de l'Hospital, nom que es manté sis segles després. Aquesta institució va seguir fent història de l'arquitectura quan l'hospital es va traslladar al Recinte Modernista de l'Eixample a partir del 1926, ara fa un segle. Aquella obra de Lluís Domènech i Muntaner va ser inaugurada oficialment el 16 de gener del 1930 pel rei Alfonso XIII.

L'edifici originari de l'Hospital de la Santa Creu és avui la seu de la Biblioteca de Catalunya
L'edifici originari de l'Hospital de la Santa Creu és avui la seu de la Biblioteca de Catalunya | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Història de la medicina

Josep Trueta i Manuel Corachán van ser cèlebres metges i cirurgians estretament relacionats amb l'activitat assistencial de la institució. També hi va fer una estada Santiago Ramón y Cajal, així com també el prestigiós cirurgià Moisès Broggi va estar-hi lligat. Són els grans noms d'aquest hospital que fan acte de presència a l'exposició que fins el 17 de desembre es pot visitar a la Biblioteca de Catalunya, al barri del Raval de Barcelona. En ella s'explica l'evolució de la medicina al nostre país mentre lluitava contra pandèmies i malalties de tota mena. Va ser a partir del segle XIX que els professionals del centre van enfocar-se a la ciència com a solució als grans problemes de la salut.

El primer llibre de taula de l'Hospital de la Santa Creu, on s'hi pot apreciar el claustre
El primer llibre de taula de l'Hospital de la Santa Creu, on s'hi pot apreciar el claustre | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Una exposició imperdible

El recorregut pren com a fil conductor les fites mèdiques que han marcat la trajectòria del centre i dels seus professionals. Entre les fites explicades hi ha la primera aplicació de l'anestèsia a l'Estat, la creació del primer gabinet de raigs X, els primers trasplantaments de medul·la òssia i de cor o el primer assaig clínic d'Europa amb teràpies CAR-T. Només a l'entrar, s'hi pot veure el primer llibre de taula de l'Hospital, que ja dibuixa el recinte, amb el claustre i els diferents elements que en formen part. A més, en aquesta mostra també s'hi poden veure objectes que pertanyen als nens abandonats que arribaven a la Santa Creu a l'edat mitjana.

Reyes Fontalals, comissària de l'exposició sobre els 625 anys de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Reyes Fontalals, comissària de l'exposició sobre els 625 anys de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Reyes Fontanals, la comissària

Historiadora i medievalista, aquesta dona és l'encarregada de comissariar aquesta mostra que és un recorregut pels 625 anys de vida de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És bonic veure quan algú vibra tant amb la seva feina i amb allò que fa dia a dia i explica a #LaCiutat que ha gaudit i après molt fent aquesta mostra que es pot veure fins el 17 desembre a Barcelona. D'aquí a unes setmanes es donarà el tret de sortida als diferents recorreguts que hi haurà per la capital catalana per conèìxer encara més a fons la història d'aquest centre amb més de sis segles de vida.

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