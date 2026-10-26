Barcelona no s'explica sense la història de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

L'any 1401, el Rei Martí l'Humà es volia fer un palau a Barcelona. Però va pensar que tota la pedra sobrant de la construcció de les Reials Drassanes de Barcelona fora bo destinar-la a la construcció d'un hospital a la ciutat. Per això, va cedir tot aquell excedent a l'Hospital de la Santa Creu, que naixia la ciutat com a institució que volia agrupar els 6 centres ja existents a la zona. Així doncs, es va convertir en el primer hospital d'Espanya molt abans que els Reis Catòlics encarreguessin a Cristòfor Colom l'empresa cap al nou món i que es fes la descoberta d'Amèrica.
Història de l'arquitectura
L'edificació es va fer dins la tercera muralla de la ciutat en l'estil gòtic de l'època, el gòtic civil català, i l'ha mantingut en totes les següents ampliacions que s'hi han anant fent, excepte alguns annexos que tenen estils posteriors. El 17 d’abril del 1401, en presència del monarca, es van col·locar les primeres pedres de l'Hospital de la Santa Creu. La primera entrada va ser la del carrer del Carme, tot i que amb el pas del temps, l'accés s'acabaria situant al carrer carrer de l'Hospital, nom que es manté sis segles després. Aquesta institució va seguir fent història de l'arquitectura quan l'hospital es va traslladar al Recinte Modernista de l'Eixample a partir del 1926, ara fa un segle. Aquella obra de Lluís Domènech i Muntaner va ser inaugurada oficialment el 16 de gener del 1930 pel rei Alfonso XIII.
Història de la medicina
Josep Trueta i Manuel Corachán van ser cèlebres metges i cirurgians estretament relacionats amb l'activitat assistencial de la institució. També hi va fer una estada Santiago Ramón y Cajal, així com també el prestigiós cirurgià Moisès Broggi va estar-hi lligat. Són els grans noms d'aquest hospital que fan acte de presència a l'exposició que fins el 17 de desembre es pot visitar a la Biblioteca de Catalunya, al barri del Raval de Barcelona. En ella s'explica l'evolució de la medicina al nostre país mentre lluitava contra pandèmies i malalties de tota mena. Va ser a partir del segle XIX que els professionals del centre van enfocar-se a la ciència com a solució als grans problemes de la salut.
Una exposició imperdible
El recorregut pren com a fil conductor les fites mèdiques que han marcat la trajectòria del centre i dels seus professionals. Entre les fites explicades hi ha la primera aplicació de l'anestèsia a l'Estat, la creació del primer gabinet de raigs X, els primers trasplantaments de medul·la òssia i de cor o el primer assaig clínic d'Europa amb teràpies CAR-T. Només a l'entrar, s'hi pot veure el primer llibre de taula de l'Hospital, que ja dibuixa el recinte, amb el claustre i els diferents elements que en formen part. A més, en aquesta mostra també s'hi poden veure objectes que pertanyen als nens abandonats que arribaven a la Santa Creu a l'edat mitjana.
Reyes Fontanals, la comissària
Historiadora i medievalista, aquesta dona és l'encarregada de comissariar aquesta mostra que és un recorregut pels 625 anys de vida de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És bonic veure quan algú vibra tant amb la seva feina i amb allò que fa dia a dia i explica a #LaCiutat que ha gaudit i après molt fent aquesta mostra que es pot veure fins el 17 desembre a Barcelona. D'aquí a unes setmanes es donarà el tret de sortida als diferents recorreguts que hi haurà per la capital catalana per conèìxer encara més a fons la història d'aquest centre amb més de sis segles de vida.