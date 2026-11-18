L'arribada de GTA VI ha traspassat el món dels videojocs per convertir-se en un autèntic fenomen cultural. Amb més de mil milions d'euros recaptats abans de la seva estrena i tretze anys després de l'última entrega, el llançament ha generat una expectació inèdita, fins al punt de provocar un augment de les peticions de dies lliures a la feina i alterar la rutina de milers de jugadors a tot el món.
Segons explica Daniel Muriel, una de les claus de l'èxit de la saga és la llibertat que ofereix als usuaris dins dels seus mons oberts, però també la seva capacitat per retratar de manera crítica i caricaturesca problemes presents a la societat actual, com les desigualtats, el racisme, la violència o l'impacte del capitalisme. Per l'expert, GTA s'ha convertit en una experiència col·lectiva comparable als grans esdeveniments culturals o tecnològics.
L'entrevista també ha abordat alguns dels debats que envolten el videojoc, especialment la presència de la violència i el paper de les xarxes socials en aquesta nova entrega. Muriel considera que no existeix una relació directa entre videojocs i comportaments violents, però adverteix que el futur de la indústria pot passar per experiències cada vegada més immersives i personalitzades gràcies a la intel·ligència artificial, un escenari que podria plantejar nous reptes socials i tecnològics.