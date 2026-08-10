Mirar l’eclipsi sense protecció pot causar danys irreversibles a la retina

L’eclipsi de Sol serà un dels grans espectacles d’aquest estiu, però observar-lo sense la protecció adequada pot tenir conseqüències greus per a la vista. L’optometrista Cortes Pozo, product manager de Prats, adverteix que mai s’ha de mirar directament el Sol, tampoc quan queda parcialment ocult per la Lluna. Si es vol contemplar el fenomen, la recomanació és clara: cal fer-ho amb ulleres homologades específicament per observar eclipsis.
Un dany que pot ser irreversible
No es tracta només d’una precaució teòrica. Cortés Pozo recorda que existeixen casos documentats de lesions oculars provocades per l’observació directa d’eclipsis des de principis del segle XX. Ja l’any 1912, oftalmòlegs alemanys van descriure casos de maculopatia, és a dir, danys a la retina, després que diverses persones miressin directament un eclipsi. Des d’aleshores, s’han continuat documentant lesions d’aquest tipus coincidint amb altres eclipsis. La principal preocupació és que el dany a la retina pot ser irreversible. Quan fixem la mirada en el Sol, la radiació incideix precisament sobre la zona responsable de la visió central i de màxima agudesa visual. Una lesió en aquesta àrea pot provocar l’aparició d’un escotoma, una zona del camp visual en què es perd la visió i que la persona pot percebre com una taca fosca.
Les ulleres de sol no només han de ser fosques
L’advertiment sobre l’eclipsi s’emmarca en una qüestió més àmplia: la necessitat de protegir els ulls de la radiació solar durant tot l’estiu. Cortes Pozo lamenta que, mentre que la necessitat de protegir la pell està molt interioritzada, sovint no tenim la mateixa consciència pel que fa als ulls. En aquest sentit, una lent fosca no és necessàriament una lent segura. Reduir la intensitat de la llum pot resultar més còmode, però l’element fonamental és que les ulleres protegeixin dels raigs ultraviolats i que les lents siguin de qualitat, sense deformacions que puguin provocar molèsties o fins i tot mal de cap. L’optometrista recomana, per tant, adquirir les ulleres de sol en establiments òptics o de confiança, on es puguin garantir tant la qualitat de les lents com la protecció necessària.
Els ulls també tenen memòria
La protecció ocular no és només una qüestió immediata. Segons explica Cortes Pozo, els efectes de l’exposició a la radiació ultraviolada s’acumulen amb els anys, de manera semblant al que passa amb la pell. Una exposició excessiva durant la joventut pot acabar tenint conseqüències més endavant. Aquesta necessitat de prevenció és especialment important entre els infants i la gent gran, dos dels grups que l’optometrista identifica com a més vulnerables davant l’exposició solar. Amb l’eclipsi a tocar, però, el missatge és especialment senzill: no mirar directament el Sol sense la protecció específica adequada. I, si no es disposa d’ulleres homologades, aquesta optometrista planteja l’alternativa més segura: seguir l’eclipsi per televisió.