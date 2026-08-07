Les grans sagues del cinema: de Godzilla a James Bond passant per Indiana Jones i Pirates del Carib

Les grans sagues cinematogràfiques van ser les protagonistes de la nova secció de Juan Torres a La Brúixola d’Estiu d’Onda Cero Catalunya. Després d’abordar la setmana passada franquícies com Harry Potter, Star Wars o El Senyor dels Anells, aquesta vegada el focus es va posar en algunes de les sèries de pel·lícules més extenses de la història.
La primera parada va ser Godzilla, considerada una de les franquícies més llargues del cinema, amb una quarantena de pel·lícules estrenades des del 1954. Torres va explicar que el popular monstre japonès va néixer com una representació de la por nuclear del Japó de la postguerra i ha sabut reinventar-se al llarg de les dècades mitjançant reinicis i noves línies argumentals. El recorregut va continuar amb James Bond, l’espia britànic més famós del cinema. Amb 25 pel·lícules i sis actors diferents interpretant l’agent 007, la saga continua sent un referent del cinema d’acció. Durant la conversa també es va debatre sobre les diferents etapes del personatge, des de Sean Connery fins a Daniel Craig, i sobre qui podria ser el pròxim Bond.
Una altra de les franquícies destacades va ser Indiana Jones, considerada pels participants com un dels grans estàndards del cinema d’aventures. Tot i les opinions diverses sobre les entregues més recents, es va coincidir que la saga protagonitzada per Harrison Ford ha marcat un abans i un després en el gènere. Finalment, la secció va tancar amb Pirates del Carib, una franquícia que molts identifiquen directament amb el personatge de Jack Sparrow, interpretat per Johnny Depp.
Torres destaca el pes que té l’actor en l’èxit de la saga i els dubtes sobre el futur de la franquícia sense la seva participació. La secció va servir per reivindicar l’impacte cultural de les grans sagues cinematogràfiques i analitzar com els seus personatges han aconseguit mantenir l’interès del públic durant dècade