Luis Piedrahita: "Viure en llibertat és pactar prohibicions"

Luis Piedrahita Cuesta (A Corunya, 19 de febrer de 1977) és un home tranquil, que fa venir pau i serenor mentre es parla amb ell. Però té la retranca gallega que li permet fer arribar a tot el país un humor molt característic. Sense buscar la grolleria o l'incendi gratuït, Piedrahita aconsegueix fer riure tota la platea dels teatres. I és que està fent gira! Es va passar un any preparant el guió d'un espectacle que ha titulat 'Apocalípticamente correcto'. És un joc de paraules que descriu molt bé al personatge. Aquest còmic, guionista i director de cinema, també és mag. Per això acompanya el seu monòleg amb diferents números d'il·lusionisme.
Llibertat, respecte i convivència
Piedrahíta s'atreveix en el seu darrer espectacle a abordar un concepte sobre el qual tothom hi ha posat les grapes al damunt i l'ha manipulat: la llibertat. "És una paraula que la gent està rebregant molt", diu el gallec, que defensa que cal pensar fredament què vol dir realment ser lliure. Lluny de la idea de fer qualsevol cosa sense conseqüències, el còmic recorda que "ser lliure és exigent, molt demandant; no és barra lliure". De fet, en el seu espectacle, posa el focus també en els deures que comporta aquest dret i en com la convivència obliga a establir límits compartits: "Viure en llibertat és pactar prohibicions", diu.
Humor quotidià que provoca "risaca"
Com és habitual en el seu estil, Piedrahita parteix de petites escenes de la vida diària per construir grans moments còmics. Un exemple? L'etern dubte sobre com passar davant dels espectadors quan arribes tard al teatre: "hi ha qui posa el cul, qui passa mirant als ulls i els que fan un remolí i no deixen orifici sense fregar", ironitza arrencant els riures de la Miriam Franch en el transcurs d'aquesta cita radiofònica a La Ciutat. Aquest humor observacional, combinat amb una posada en escena elegant i enginyosa, és el que fa que el públic acabi l'espectacle amb el que ell anomena "risaca", que ve provocada per aquell riure sense parar que acaba deixant la mandíbula dolorida.
Piedrahita i la filosofia que enamora
En un moment en què el debat sobre els límits de l'humor és més viu que mai, Piedrahita ofereix una mirada diferent. Hi ha qui opta per la confrontació, però ell defensa una altra via: "abans destruir des de la comèdia era transgressor. Ara la veritable transgressió és la bellesa, fer alguna cosa poètica i constructiva". Luis Piedrahita és un home que aposta per construir i no pas destruir. I si pot ser fer-ho amb harmonia i estètica, que al cap i a la fi són la bellssa: "la autèntica transgressió és la bellesa", remata aquest home polifacètic.
