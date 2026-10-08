El Gran Recapte se centra en les "noves pobreses": treballadors que no arriben a final de mes

El Gran Recapte d’Aliments d’aquest any s’enfocarà a les persones que treballen però que no arriben a final de mes. El Banc dels Aliments s’hi ha referit com a “noves pobreses” en la presentació de la 18a edició, per a la qual demanen 17.000 voluntaris.
La campanya solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda. L'organització destaca que aquesta edició arriba en un context marcat per la inflació: asseguren que els preus han pujat més d’un 30% des del 2020. "La inflació, en aquests moments, és un impost extra a la pobresa", diu Lluís Fatjó, president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.
Segons la fundació, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Les inscripcions per fer de voluntari i els donatius online s'han obert avui mateix al web granrecapte.org.