El Govern aprova els Pressupostos mentre pressiona ERC per evitar una esmena a la totalitat

El Govern aprova aquest matí el projecte de Pressupostos i el porta al Parlament per iniciar-ne la tramitació. La consellera d’Economia, Alícia Romero, presentarà les línies mestres dels comptes als grups parlamentaris en una jornada que marca l’inici del compte enrere per saber si Catalunya tindrà o no nous Pressupostos aquest 2026.
L’Executiu intensifica la pressió sobre Esquerra Republicana, el soci clau per garantir la majoria, i adverteix que una nova pròrroga pressupostària tindria conseqüències immediates.
El traspàs de l’IRPF, l’escull que encalla l’acord
El principal punt de fricció continua sent el traspàs íntegre de l’IRPF. ERC exigeix que Catalunya recapti i gestioni el 100% de l’impost, i reclama compromisos tangibles per part del Govern espanyol.
Els republicans insisteixen que no n’hi ha prou amb declaracions d’intencions i mantenen l’amenaça d’una esmena a la totalitat si no hi ha avenços reals.
Des del Palau de la Generalitat, però, asseguren que el traspàs és ferm i que Catalunya assumirà la gestió completa de l’impost, tot i que demanen “paciència” a ERC mentre continuen les converses amb la Moncloa.
Riscos d’una pròrroga: tensió financera i inversions aturades
Fonts del Govern alerten que, si els Pressupostos no prosperen, la Generalitat podria entrar en tensió financera a l’inici de la primavera. Segons l’Executiu, això afectaria:
La capacitat inversora del Govern
L’execució de projectes previstos per al 2026
La posada en marxa de noves iniciatives, que quedarien “en un calaix”
El missatge és clar: sense acord, l’impacte econòmic seria immediat.
El Govern confia en un acord, ERC manté la pressió
Tot i les diferències, el departament d’Economia manté l’esperança de desencallar l’acord amb ERC. Consideren que encara hi ha marge per negociar i que el diàleg pot reconduir la situació.
ERC, en canvi, manté el pols i insisteix que la clau és que Salvador Illa aconsegueixi que la Moncloa concreti el traspàs de l’IRPF. Sense aquest gest, els republicans no descarten tombar els comptes.