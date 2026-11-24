Durant aquest període, la policia catalana ha registrat prop de 13.900 denúncies per violència masclista. Els delictes més habituals continuen sent els maltractaments en l'àmbit de la llar, les amenaces i els trencaments de condemna. Tot i això, els atestats instruïts enguany han disminuït un 4% respecte al mateix període de l'any anterior, malgrat que en l'última dècada les denúncies per violència de gènere gestionades pels Mossos han augmentat un 30%.
Les dades també evidencien un increment de les agressions sexuals contra menors de 16 anys en l'àmbit de la parella o exparella. En total, els Mossos han atès més de 13.000 víctimes, de les quals el 95% són majors d'edat.
Preocupació per l'augment de víctimes grans i agressors menors
Els responsables policials han expressat la seva preocupació per l'increment de dones víctimes de més de 65 anys, així com per l'augment dels agressors menors d'edat investigats o detinguts per casos de violència masclista.
D'altra banda, aquest any s'han registrat sis feminicidis a Catalunya i s'han detectat dotze casos de matrimonis forçats, una xifra que duplica la registrada durant el mateix període de l'any passat.
Creix la violència masclista digital
Els Mossos també han posat el focus en l'augment de la violència masclista digital, especialment entre adolescents i joves. Les conductes de control a través del telèfon mòbil, les amenaces i la difusió de continguts íntims a les xarxes socials són algunes de les pràctiques que han experimentat un increment i que preocupen cada vegada més els especialistes.