La bomba 💣 de l'estiu: Alberto de Mónaco com mai abans l'havies vist!

Però la campanada de l'estiu la dona Albert de Mònaco, el príncep d'aquell diminut principat que s'ha posat una mena de bata impossible en la qual hi surt dibuixat el cosa d'una dona que porta un bikini de color blau. Tota aquesta indumentària sorprenent va acompanyada d'unes ulleres i d'un barret a l'estil "coronel Tapioca". La teoria més raonable és que aquest bon home es va posar tot això perquè li va donar la gana i sense imaginar que acabaria fotografiat. Però la imatge aconsegueix una fita complicada: convertir un Grimaldi en algú que sembla haver sortit d'una botiga de souvenirs de primera línia de platja. Aquí el document que ho certifica. Ha estat molt COMENTAT!
L'altre gran tema de la setmana el protagonitza també una casa reial. En aquest cas, l'espanyola. També la publica Semana amb una altra exclusiva confidencialíssima: "Las vacaciones secretas de la familia real. Destino: Grecia". Unes vacances tan secretes que la destinació ocupa la portada. La foto familiar, a més, desperta tota mena de referències cinematogràfiques: pel·lícula de tarda, comèdia de Santiago Segura, cartell d’obra de teatre... fins que apareix un títol possible: Jaleo en familia 3.
Vols saber la resta de temes de la setmana? Doncs no et perdis la secció El Cor De La Ciutat amb en David Cervelló. Tens l'audio damunt d'aquest text!