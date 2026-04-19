Barcelona no s'explica sense l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Al programa En bones mans hem fet un viatge en la història per arribar a l'any 1401, quan encara no s'havia ni descobert Amèrica. Aquell any, i gràcies a l'aportació en forma de material de construcció per part del Rei Martí l'Humà, es va poder començar a aixecar l'Hospital de la Santa Creu al carrer del Carme de Barcelona. Un centre que va néixer amb l'objectiu d'agrupar els 6 hospitals que es repartien per la ciutat. I que estava cridat a ser el centre de referència per tractar tot tipus de malalties. Allà s'hi va establir aquesta institució sanitària que dura ja 625 anys i que manté l'activitat al recinte de l'Hospital Sant Pau, on va ocupar els pavellons del Recinte Modernista dissenyat per Lluís Domènech i Montaner.
Antoni Gaudí, un dels últims pacients al Raval
L'arquitecte de la Sagrada Família va morir el 10 de juny del 1926 en aquest hospital, el de la Santa Creu, tres dies després de ser atropellat per un tramvia a la Gran Via. Gaudí estava obsessionat amb la construcció de la Sagrada Família i expliquen tots els documents i experts que vivia a les obres del temple i per això anava força descuidat. Com que portava aquest aspecte i no tenia cap document amb ell, va ser confós amb un captaire en un inici. De fet, diferents taxis es van negar a portar-lo al carrer de l’Hospital, que és on va acabar traspassant 72 hores després del fatídic accident. I des d'aquest punt es va portar a terme el seu funeral fins la basílica que ell mateix va idear.
Celebracions fins el 2027
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara diferents activitats per celebrar aquesta efemèride i per recordar-ne les fites principals al costat d’una ciutadania que se sent seu aquest centre hospitalari. La història que hem explicat al programa En Bones Mans és, a grans trets, el que es podrà veure a l'exposició que s'instal·larà a la tardor justament a l’edifici original d'aquesta institució, a la Biblioteca de Catalunya. Ens ho ha el director de l’Hospital, el Doctor Adrià Comella, que també ha detallat que a partir del mes de novembre se celebraran diferents jornades temàtiques representatives dels grans eixos de l'hospital i que portaran a Barcelona primeres espases de cada àmbit.
