El fenomen HYROX guanya múscul a Barcelona i dispara l’interès pel fitness híbrid

El HYROX, una disciplina de fitness racing que combina trams de cursa amb estacions d’exercicis funcionals, s’ha convertit en un dels grans fenòmens esportius del moment. Nascut a Alemanya, aquest format competitiu ha crescut ràpidament arreu del món i s'ha arrelat amb força a Catalunya. Sense anar més lluny, la Fira Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat va acollir aquest maig una competició amb prop de 15.000 participants.
“És la disciplina que més estem movent ara mateix, la que més gent està practicant i la que més està agradant”, explica Fabián Ferreira, un dels propietaris d’Òmnia Hybrid Center, en una entrevista a La Brúixola. El seu gimnàs, obert fa només cinc mesos, ja va apostar des del primer dia pel HYROX com a eix central del projecte: “Ens vam especialitzar des de l’inici, també com una estratègia per diferenciar-nos d’altres centres més enfocats al CrossFit”. La clau de l’èxit rau en el format. Cada prova combina vuit quilòmetres de cursa —dividits en blocs de mil metres— amb diferents estacions d’exercici. “Comences corrent, després passes a una màquina d’esquí, tornes a córrer, fas trineus d’empènyer i estirar, burpees, rem, farmer carry, camades i acabes amb els wall balls”, detalla Ferreira.
Tot plegat, una combinació exigent que posa a prova tant la resistència com la força. Malgrat tot, el HYROX és accessible a molts perfils. “La barrera d’entrada és bastant fàcil perquè els moviments són funcionals i coneguts: empènyer, córrer, aixecar pes…”, apunta Ferreira. Aquesta simplicitat tècnica el diferencia d’altres disciplines més complexes, com el CrossFit.