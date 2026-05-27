La jubilació flexible genera dubtes: PIMEC creu que tindrà poc impacte entre els autònoms

El govern central vol reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions allargant la vida laboral més enllà de la jubilació. L’última proposta passa per facilitar la jubilació flexible i permetre que persones jubilades puguin treballar com a autònomes.
Des de PIMEC, però, posen en dubte l’impacte real de la mesura. La patronal considera que, en la pràctica, no està pensada per als autònoms actuals. Per acollir-se a aquesta opció, cal acreditar tres anys sense haver treballat per compte propi, un requisit que limita molt el col·lectiu potencial. Això fa pensar que la iniciativa està més orientada a treballadors assalariats que, un cop jubilats, decideixin emprendre.
A més, el fet que només es pugui cobrar el 25% de la pensió mentre es treballa i la manca d’experiència empresarial de molts possibles beneficiaris fan preveure una acollida limitada. Elisabet Bach, presidenta de PIMEC Autònoms, ho ha remarcat en declaracions a Onda Cero.
Aquesta reforma va ser aprovada pel Consell de Ministres d'aquest dimarts 26 de maig i l'entrada en vigor definitiva es produirà tres mesos després de la seva publicació oficial al Butlletí Oficial de l'Estat.
Amb aquesta reforma, l’executiu de Pedro Sánchez busca reduir la pressió sobre la despesa en pensions. Només al maig, segons dades del Ministeri de Seguretat Social, l’Estat hi ha destinat 14,3 milions d’euros, un 6,1% més que fa un any.