“La IA no substitueix el mestre, l’ajuda”: així funciona Ignite Copilot

Ignite Copilot neix amb l’objectiu de reduir la sobrecàrrega laboral dels docents, especialment en tasques de planificació i preparacióde materials. Segons expliquen els seus responsables, els professors poden arribar a dedicar entre 10 i 15 hores setmanals a crear experiències d’aprenentatge adaptades a cada grup d’alumnes. L’eina busca agilitzar aquest procés mitjançant IA, però mantenint sempre el criteri i la supervisió humana.
Els creadors insisteixen que la plataforma no és només una adaptació de models generalistes com ChatGPT, sinó una solució específica per al sector educatiu. El sistema aprèn del context de cada docent, de les matèries que imparteix i de les necessitats de l’aula, permetent generar propostes adaptades a diferents perfils d’alumnat. També posen l’accent en la privacitat i en la protecció de dades, assegurant que la informació dels centres i professors es manté en espais encriptats i no s’utilitza per entrenar tercers.
Durant l’entrevista, Aso i Carrasco defensen que la IA no ha de substituir el professorat, sinó convertir-se en un “copilot” que alliberi temps perquè els mestres es puguin centrar en l’acompanyament emocional, l’atenció a la diversitat i la creativitat dins l’aula. Amb més de 14.000 docents usuaris a Espanya i presència també a diversos països de Llatinoamèrica, Ignite Copilot reivindica la necessitat d’educar en un ús transparent i responsable de la intel·ligència artificial, tant per part dels professors com dels alumnes.