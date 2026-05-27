La vaga de docents provoca talls a l’AP‑7 i l’A‑2 i mobilitza milers de persones a les capitals catalanes

La jornada de vaga de docents a Catalunya no només ha omplert els carrers de Barcelona, sinó que també ha comportat mobilitzacions a totes les capitals de província i talls de carreteres en diversos punts de Catalunya. Els professors han bloquejat la ronda litoral de Barcelona, trams de l’AP‑7 i de l’A‑2 en protestes que han afectat greument la mobilitat durant el matí.
Talls de l’AP‑7 a Salt, Torredembarra i Granollers, i de l’A‑2 a Lleida
Els docents han accedit a l’AP‑7 pel voral a Salt, tallant la circulació en tots dos sentits. A Torredembarra, prop d’un miler de manifestants han bloquejat primer el sentit Barcelona i posteriorment tota l’autopista.
A Granollers, la protesta ha estat especialment multitudinària: milers de participants han instal·lat carpes i cadires per mantenir el tall fins a les 15 h, coincidint amb la reunió prevista entre sindicats i el Departament d’Educació. Aquest punt ha registrat fins a 9,5 quilòmetres de retencions en sentit nord i 6 quilòmetres en sentit sud.
A Lleida, els docents han tallat trams de l’A‑2, afegint més pressió a una jornada marcada per la mobilització massiva del sector educatiu.
Els participants asseguren que continuaran lluitant per millorar les condicions laborals i revertir les retallades acumulades.
Manifestacions a Girona, Tarragona i Lleida
La vaga també ha tingut un fort impacte a les capitals de província:
- Girona — Més de 3.000 persones han recorregut el trajecte entre el Pont del Dimoni i Salt, en una marxa que ha unit docents de tota la comarca.
- Tarragona — Prop d’un miler de docents han sortit de la Rambla Nova fins a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament.
- Lleida — Més de 500 participants han marxat des de l’Escola Oficial d’Idiomes fins a les Escoles Alba, passant per la C‑12.
Aquestes mobilitzacions reforcen la pressió sindical en una jornada clau per a les negociacions amb Educació.