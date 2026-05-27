Sabadell es reivindica com la capital del Vallès en un moment d’expansió econòmica i urbana

Sabadell viu un dels moments més expansius dels darrers anys. Amb més de 224.000 habitants i convertida en la primera destinació dels barcelonins que marxen de la capital, la ciutat ha recuperat el rumb i avança amb un projecte clar: una ciutat moderna, equilibrada i amb capacitat d’atraure talent, activitat econòmica i noves oportunitats.
“Quan vam arribar ens vam trobar una ciutat amb massa soroll i poca acció real. Avui Sabadell és una ciutat que avança amb coherència, amb prioritats clares i amb energia”, ha afirmat l’alcaldessa Marta Farrés durant una passejada amb La Ciutat.
Una ciutat que atrau cada vegada més barcelonins
El preu de l’habitatge, les bones connexions amb Barcelona i una oferta cultural i de serveis cada vegada més potent expliquen el creixement demogràfic de Sabadell.
“La primera gent que es desplaça a Sabadell són barcelonins i barcelonines”, afirma Farrés, que destaca que molts nous residents venen per l’habitatge, però després es fan molt sabadellencs.
L’alcaldessa defensa que la ciutat ha sabut oferir un model diferent del de ciutat dormitori: “És una ciutat on hi pots treballar, amb qualitat de vida, parcs, empreses i molta activitat cultural”. “La gent busca una ciutat on fer projecte de vida. Sabadell ofereix habitatge, serveis potents, vida de barri, zones verdes i bones connexions.”
L’aposta per la indústria i l’ocupació
Un dels pilars de la transformació de Sabadell és la recuperació del seu múscul industrial. Segons Farrés, el govern municipal va prendre des del primer moment la decisió de recuperar el pols econòmic de la ciutat.
“Hem de crear riquesa i després repartir-la”, defensa l’alcaldessa, que reivindica el passat industrial de Sabadell i la necessitat de tornar a posar el focus en l’activitat productiva.
La ciutat ha registrat un fort creixement del PIB des del 2019 i té les millors dades d’atur des del 2008 amb més de 5.000 llocs de feina nous després de la pandèmia. “Quan una empresa ve a Sabadell, jo vull que les coses li vagin bé”, assegura Farrés, que aposta per la col·laboració públic-privada per continuar atraient activitat econòmica.
Més espais verds i una ciutat “més humana”
La transformació urbana és un altre dels grans eixos de mandat. La remodelació del Passeig de la Plaça Major, la nova Ronda Collsalarca o el Parc del Nord són alguns dels projectes que simbolitzen aquest nou model de ciutat.
“Hem de fer coses boniques, verdes i espais on la gent pugui respirar”, explica Farrés, que aposta per deixar enrere “l’urbanisme dur dels anys 90”.
La ciutat treballa per garantir que tots els ciutadans tinguin una zona verda a menys de deu minuts de casa. L’objectiu és arribar als 50.000 arbres plantats arreu del municipi.
“Les ciutats han de poder veure passar les estacions de l’any”, reivindica l’alcaldessa, convençuda que els espais verds són claus tant per la qualitat de vida com per combatre els efectes del canvi climàtic.
Nous projectes estratègics de ciutat
Sabadell també mira cap al futur amb grans projectes vinculats a la salut, la universitat i la gastronomia. Entre els objectius hi ha convertir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en un espai per a consultes externes del Taulí o consolidar el nou grau d’Infermeria de la UAB a l’Artèxtil.
A més, la ciutat ha posat en marxa la nova escola de restauració a la fàbrica Sallarès Deu, un equipament que Farrés defineix com “un Ferrari de la gastronomia”.
“Sabadell té prou potència com perquè puguem jugar a tot”, assegura l’alcaldessa, que defensa el paper de la ciutat com a capital de referència del Vallès Occidental.