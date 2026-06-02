Nil Moliner torna amb 'Nexo', el seu disc més íntim i emocional

El nou projecte d'en Nil Moliner no neix d’un moment qualsevol. Tal com explica ell mateix, 'Nexo' és fruit d’un període complex. Després d’un 2022 intens de gira, l’artista va decidir aturar-se un any i mig. Una pausa que, lluny de ser fàcil, es va convertir en una etapa plena de dubtes i desorientació. "Ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva del que em dedicava", reconeix. El punt d'inflexió va arribar el 20 d'abril de 2024, quan va tornar als escenaris al Palau Sant Jordi. Aquell concert va ser molt més que un retorn: va ser la recuperació de l’equilibri i de la passió per la música.
Un disc ple d'emoció i vitalitat
En aquell escenari del Palau Sant Jordi és on hi va haver la gènesi de Nexo. Moliner explica que va sentir que ell no era el protagonista, sinó les cançons. "Jo sóc un canal per on passen", diu. D'aquesta manera, el disc es construeix com un pont entre la música i les emocions del públic, un fil invisible que connecta artista i oient. Després de dos anys, Nexo ha vist la llum allunyant-se de la cotilla de la indústria musical actual. El cantautor ha treballat amb calma i delicadesa, escrivint en diferents llocs i amb diverses col·laboracions.
Una sonoritat molt estiuenca
Algunes cançons desprenen una energia estiuenca i optimista, com la que va composar a Cadaqués envoltat d'amics, en una experiència creativa marcada per la convivència, la música i els àpats compartits. Però també hi trobem reflexions més reposades sobre el ritme de vida actual. Moliner defensa la necessitat d'aturar-se i reivindica un lema molt clar: "Viu lent i estima bé". L’amor, en totes les seves formes, és un dels grans eixos de Nexo. L’artista aposta per una mirada àmplia que inclou no només les relacions romàntiques, sinó també l'amistat i els vincles personals.
Carretera i manta!
Fidels a la seva trajectòria, els concerts seran una peça clau en aquesta nova etapa. Nil Moliner ha anunciat un estiu ple d'actuacions per tota la península, amb cites destacades a l'Empordà, Cunit i diversos festivals. Però promet no quedar-se només amb les cites estivals i per això promet noves dates a la tardor. Tot apunta que Nexo encara té molt a dir als escenaris. Amb aquest nou treball, Nil Moliner no només reafirma el seu talent, sinó que es mostra més honest i vulnerable que mai. Nexo no és només un disc: és un viatge emocional que convida a connectar, sentir i, sobretot, a viure intensament.