Més de 2.000 estudiants de 95 nacionalitats es graduen a l’EAE Business School Barcelona al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi de Barcelona va acollir la cerimònia de graduació de l’EAE Business School Barcelona, un esdeveniment que va reunir més de 2.000 estudiants de grau i màster procedents de 95 nacionalitats diferents. La celebració va congregar més de 6.000 persones entre graduats, familiars i membres de la comunitat acadèmica.
L’acte va servir per posar punt final a l’etapa formativa dels estudiants i marcar l’inici d’una nova etapa professional per als nous titulats, en una jornada marcada pel reconeixement a l’esforç acadèmic i per la projecció internacional de l’escola de negocis.
Josep Sánchez Llibre destaca la importància del lideratge responsable
La cerimònia va estar apadrinada pel president de Foment del Treball i vicepresident de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, que va traslladar als graduats un missatge centrat en el lideratge responsable.
Durant la seva intervenció, Sánchez Llibre va defensar que liderar «no és un privilegi, sinó una responsabilitat» i va subratllar que els millors líders són aquells capaços d’aconseguir que les persones treballin conjuntament per assolir un objectiu compartit.
Representació institucional i acadèmica
L’acte també va comptar amb la presència de diverses autoritats acadèmiques i representatives del sector educatiu. Entre els assistents hi havia el vicepresident executiu del Grup Planeta, Carlos Fernández, i el conseller delegat de Planeta Formació i Universitats, Carlos Giménez.
Amb aquesta cerimònia, l’EAE Business School Barcelona va celebrar una nova promoció d’estudiants en un entorn caracteritzat per la diversitat cultural i la vocació internacional, consolidant-se com un dels principals punts de trobada per a la formació de futurs professionals i directius.