L’onada de calor arriba al pic amb temperatures de fins a 40 graus

Catalunya viurà aquest dimecres la jornada més intensa de la tercera onada de calor de l’estiu, amb temperatures que arribaran als 40 graus a molts punts del territori i que, puntualment, podran superar aquest llindar en zones de Ponent.
Les temperatures més elevades es preveuen al prelitoral de Barcelona, especialment al Vallès i al Baix Llobregat, on s’han activat avisos de nivell 5 sobre 6 per calor molt intensa durant tota la jornada. També s’esperen valors molt alts al nord-est del país, al Segrià i a la Ribera d’Ebre. A partir del migdia, els avisos per calor s’estendran a tot Catalunya.
A aquesta situació s’hi afegiran nits especialment caloroses, sobretot a les comarques de Ponent, on les temperatures mínimes es mantindran molt elevades tant la nit de dimarts a dimecres com la de dimecres a dijous.
Les alertes es mantenen activades
L’episodi de calor extrema, que va començar dilluns 13 de juliol i es preveu que s’allargui fins divendres, manté activades les alertes del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna intensa, així com l’alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).
Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), fins aquest dimarts s’han atès 49 persones per afectacions relacionades amb la calor.
Davant aquesta situació, Protecció Civil ha demanat extremar les mesures d’autoprotecció i ha recordat la importància d’hidratar-se amb freqüència, evitar exposicions prolongades al sol i reduir l’activitat física durant les hores centrals del dia. També insisteix a no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins dels vehicles.
A més, s’ha recomanat als ajuntaments habilitar espais climatitzats per a la població i reforçar la vigilància sobre les persones més vulnerables. Des de Protecció Civil alerten que la presència de pols sahariana en suspensió pot agreujar els efectes de la calor, especialment entre les persones amb malalties respiratòries cròniques.
Augmenta el risc d’incendi forestal
L’episodi de calor també comporta un increment significatiu del risc d’incendi forestal. La combinació de temperatures molt elevades, humitats relatives baixes i vent de component oest genera unes condicions especialment favorables per a la propagació de focs.
Per aquest motiu, el Pla Alfa arribarà aquest dimecres al nivell 4, el màxim previst, en 111 municipis de 21 comarques. A més, 273 municipis es troben en nivell 3 de perill molt alt.
Els Agents Rurals mantenen les restriccions d’accés en vuit espais naturals: el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Montmell-Marmellar, el Montsant i el parc natural de Montserrat, on només es permet arribar fins al recinte del monestir.
Les autoritats no descarten ampliar aquests tancaments durant les pròximes hores si les condicions meteorològiques empitjoren. Davant aquest escenari, Protecció Civil i els Agents Rurals demanen a la ciutadania que respecti totes les restriccions i extremi la prudència per evitar nous incendis.