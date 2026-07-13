El lloguer puja fins als 876 euros a les zones tensionades de Catalunya, però es manté per sota dels nivells previs al topall

El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones declarades tensionades de Catalunya s'ha situat en els 876 euros mensuals, segons les darreres dades de l'Incasòl. Tot i que els imports continuen augmentant respecte de fa un any, els registres es mantenen per sota dels nivells previs a l'aplicació dels topalls als lloguers.
En comparació amb el mateix període de l'any anterior, els llogaters de les zones tensionades paguen un 3,71% més. A la resta de Catalunya, però, l'increment ha estat encara superior, amb una pujada del 4,04%.
Malgrat aquesta evolució anual, els preus han retrocedit tant respecte del trimestre anterior com en relació amb el primer trimestre del 2024, quan va començar a aplicar-se la regulació dels lloguers. Des d'aleshores, els preus dels nous contractes han baixat un 1,28% als municipis tensionats. En canvi, als municipis no afectats per la regulació, els lloguers s'han encarit prop d'un 10%.
Barcelona supera els 1.100 euros de lloguer mensual
A la ciutat de Barcelona, el preu mitjà dels nous contractes de lloguer ha arribat als 1.137 euros mensuals. La tendència és similar a la del conjunt de les zones tensionades: els imports són un 4,61% més elevats que fa un any, però han disminuït un 2% respecte del trimestre anterior.
Si es compara amb el moment d'entrada en vigor dels topalls al lloguer, la reducció és més significativa. Des del primer trimestre del 2024, el preu mitjà dels nous contractes a la capital catalana ha baixat un 4,7%.
Illa i Collboni reivindiquen els efectes de la regulació
Les dades han estat valorades positivament per les administracions. Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, consideren que l'evolució dels preus demostra l'efectivitat de les mesures de regulació del mercat del lloguer.
En aquest sentit, Collboni ha destacat que els preus a Barcelona s'han reduït gairebé un 5% respecte del període anterior a l'aplicació dels topalls. L'alcalde també ha subratllat que la regulació no ha comportat una disminució de l'oferta d'habitatge de lloguer i ha assegurat que des de l'entrada en vigor de la mesura hi ha uns 2.000 pisos més disponibles al mercat.