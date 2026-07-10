El Pla Alfa 4 continua activat a centenars de municipis

El nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc extrem d’incendi forestal, continua activat aquest divendres en 196 municipis de 22 comarques de Catalunya. Tot i que la xifra representa 27 municipis menys que el dia anterior, el Govern manté l’alerta davant l’elevat perill d’incendi forestal.
Les restriccions continuen vigents a les zones afectades. Es manté prohibit l’accés als espais forestals inclosos dins de l’activació del Pla Alfa 4 i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l’ús de material pirotècnic i els campaments d’estiu. També segueix restringit l’accés a nou espais naturals, entre els quals s’han incorporat el Montmell-Marmellar i la serra de Montsant.
Controlat l’incendi del Pla de Manlleu
En aquest context, els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l’incendi del Pla de Manlleu, al municipi d’Aiguamúrcia, a l’Alt Camp. El foc ha cremat unes 89 hectàrees, la major part de terreny forestal.
Malgrat que l’incendi ja es considera controlat, els efectius d’emergència mantenen un dispositiu de vigilància a la zona per evitar possibles revifades i garantir l’estabilitat del perímetre afectat.
Altres incendis sota control o estabilitzats
La situació també evoluciona favorablement a la resta de focs que han afectat Catalunya durant els darrers dies. Els incendis de Guimerà, Sentmenat i Navarcles continuen estabilitzats, mentre que els de Gavà i la Bisbal d’Empordà es troben sota control.
Tot i la millora de la situació operativa, les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la màxima prudència davant unes condicions meteorològiques que continuen afavorint el risc extrem d’incendi forestal a bona part del país.