Els Bombers estabilitzen tots els incendis actius declarats aquest dimecres a Catalunya

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar els quatre incendis forestals declarats aquest dimecres a Catalunya, en una jornada marcada per les temperatures extremes i les dificultats derivades de la simultaneïtat dels focs.
Els incendis de Guimerà (Urgell), el Pla de Manlleu (Alt Camp), el Pont de Cabrianes (Bages) i Gavà han evolucionat favorablement i han permès aixecar totes les restriccions de confinament que s’havien decretat al llarg del dia.
En el moment més complicat de la tarda, més de 10.000 persones van estar confinades en diferents punts del país. A les deu de la nit, Protecció Civil va aixecar l’últim confinament actiu, corresponent als veïns de la zona afectada per l’incendi de l’Alt Camp.
El foc de Guimerà s’estabilitza durant la matinada
L’últim incendi a declarar-se va ser el de Guimerà, a l’Urgell, que va començar poc abans de les nou del vespre. El foc avançava en direcció a Verdú i va obligar a mobilitzar una vintena de dotacions terrestres.
Durant les primeres hores, les flames van avançar principalment per terrenys agrícoles, tot i afectar també zones de deveses d’alzines, amb punts on es van registrar flames de fins a quinze metres d’alçada.
Passada la mitjanit, els Bombers van informar que la intensitat de l’incendi havia disminuït i que l’evolució era favorable.
Amb les primeres hores de llum, els equips d’extinció han continuat revisant el perímetre per garantir-ne l’estabilització definitiva. En les tasques d’extinció també hi han participat nombrosos pagesos de la zona, que han col·laborat llaurant camps per dificultar la propagació del foc.
L’Alt Camp i el Bages concentren els moments més crítics
L’incendi del Pla de Manlleu, a l’Alt Camp, va ser un dels que més preocupació va generar durant la tarda per la seva elevada intensitat i velocitat de propagació.
El foc va afectar unes 68 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal, i va obligar a confinar 1.615 persones de diversos nuclis propers. També es van produir talls de carreteres i restriccions d’accés a l’espai natural del Montmell-Marmellar. Finalment, va quedar estabilitzat cap a les deu de la nit.
Al Bages, l’incendi declarat a la zona del Pont de Cabrianes va obligar a confinar unes 9.000 persones de Cabrianes, Sallent i la zona oest d’Artés. Les flames han afectat provisionalment unes 30 hectàrees.
Un dels episodis més delicats es va produir quan el foc va entrar en una empresa de tractament de residus, on es van cremar un camió i diversos palets, provocant una intensa columna de fum negre. El foc també va comportar afectacions viàries, especialment a la C-25, abans de quedar estabilitzat durant la nit.
L’incendi de Gavà, el primer a declarar-se aquest dimecres, també va quedar estabilitzat després d’haver obligat a confinar unes 6.000 persones. Els primers indicis de la investigació apunten que l’origen del foc podria estar relacionat amb l’ús de material pirotècnic.
Davant d’aquesta situació, marcada per valors rècord de temperatura i una humitat molt baixa, els Bombers han destacat la dificultat de gestionar diversos incendis simultanis.
Per la seva banda, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat prudència i responsabilitat a la ciutadania davant l’elevat risc d’incendi que continua present arreu de Catalunya.