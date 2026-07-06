La Generalitat amplia les restriccions per risc extrem d’incendi mentre l’onada de calor s’intensifica a Catalunya

La Generalitat ha ampliat les restriccions d’accés i d’activitat en diversos espais naturals de Catalunya davant l’elevat risc d’incendi forestal provocat per l’onada de calor. A més de les limitacions ja vigents al massís de les Gavarres, el Govern també ha decretat restriccions a la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a les comarques de Lleida, on el perill d’incendi és considerat extrem.
La situació podria allargar-se durant bona part de la setmana. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’episodi de calor intensa assolirà el seu punt màxim entre dimarts i dimecres i es prolongarà, com a mínim, fins dijous. A més, els models meteorològics apunten que les temperatures es mantindran per sobre dels valors habituals per aquestes dates durant la primera quinzena de juliol.
El nivell 3 del Pla Alfa arriba a 45 municipis
L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst pel dispositiu de prevenció d’incendis forestals, afecta actualment 45 municipis distribuïts entre les comarques de l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
Aquesta situació obliga a suspendre totes les activitats amb risc d’incendi que hagin estat autoritzades o comunicades al Departament d’Agricultura. També es reforcen les restriccions habituals relacionades amb l’ús del foc en espais naturals i forestals.
Els Agents Rurals mantenen un dispositiu especial de vigilància per garantir el compliment de les mesures i evitar conductes que puguin desencadenar un incendi. Entre les prohibicions vigents hi ha fer foc en espais oberts o utilitzar material pirotècnic en les zones afectades.
Temperatures de fins a 42 graus
El cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha advertit que les temperatures continuaran escalant en les properes hores. Segons ha explicat, entre dimarts i dimecres es podran superar els 40 graus en nombrosos punts de l’interior del país.
A més, els registres podrien arribar puntualment als 42 graus en algunes zones de les Terres de l’Ebre, l’Empordà i l’interior de les comarques gironines, uns valors excepcionalment elevats que incrementen de manera considerable el risc d’incendi forestal.
Aquest escenari de calor extrema coincideix amb una situació generalitzada de vegetació seca i baixa humitat ambiental, factors que compliquen encara més les tasques de prevenció i extinció en cas que es declari algun foc.
Davant d’aquest episodi meteorològic, Protecció Civil mantindrà activat en fase d’alerta el Pla Procicat durant els pròxims dies. Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi les precaucions i segueixi les recomanacions dels serveis d’emergència.