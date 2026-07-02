Els transportistes alerten del col·lapse de l’AP-7 cinc anys després de la fi dels peatges

Els transportistes catalans alerten que l’AP-7 ha arribat al límit de la seva capacitat i demanen actuacions urgents per millorar la mobilitat i la seguretat. En una entrevista a "La Brúixola", el secretari general de l’Associació General d’Autònoms-PTAC, Carles Folchi, ha assegurat que la via és "cabdal" per al transport de mercaderies, però que actualment pateix una saturació creixent.
Una infraestructura col·lapsada
Folchi atribueix la situació a l’increment del trànsit després de l’alliberament dels peatges i a la manca d’inversions dels últims anys. Segons el representant dels transportistes, el problema no és l’augment dels camions, sinó sobretot el creixement dels vehicles particulars que utilitzen l’autopista.
Més infraestructures, no més limitacions
El sector rebutja noves restriccions als vehicles pesants i recorda que ja existeixen limitacions de velocitat i avançament en diversos trams. "No hem de criminalitzar el transport de mercaderies", ha afirmat Folchi, que considera que la solució passa per habilitar alternatives com la C-32, impulsar la B-40 i accelerar projectes estratègics com el corredor mediterrani.
Tot i valorar positivament la interlocució amb la Generalitat i el Ministeri de Transports, els transportistes lamenten la lentitud administrativa i reclamen que la situació de l’AP-7 sigui tractada com una "qüestió d’estat".