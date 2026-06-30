El Tercer Sector alerta que la regularització no s’acaba amb els papers i reclama més recursos

El procés extraordinari de regularització de persones migrants entra en una nova fase un cop vençut el termini per presentar sol·licituds. Des de la Taula del Tercer Sector Social, la vicepresidenta de Polítiques Socials, Natàlia Valenzuela, ha advertit que el repte ara és garantir que les persones que obtinguin la regularització puguin consolidar els seus drets i el seu projecte de vida. "La regularització no acaba amb aquesta obtenció de papers. Ara cal garantir que ningú els perdi", ha remarcat Valenzuela, que ha insistit en la necessitat de preparar els processos de renovació que arribaran en els pròxims mesos.
Recursos insuficients
La responsable del Tercer Sector ha assegurat que aquest procés ha permès aflorar una realitat sovint invisible: la de milers de persones que vivien a Catalunya en situació de desprotecció administrativa. Tot i reconèixer la feina de l'administració, considera que els recursos destinats a les persones més vulnerables "han arribat massa tard".
Segons Valenzuela, les entitats han detectat dificultats relacionades amb la manca de criteris unificats, els problemes en la gestió de cites, la comunicació amb l'administració i la bretxa digital, que ha obligat moltes organitzacions a assumir tasques d'acompanyament burocràtic.
El repte de la inserció
La Taula del Tercer Sector també reclama reforçar els serveis d'ocupació per evitar que la regularització administrativa no es tradueixi en oportunitats reals. A Barcelona, prop de 87.000 persones s'han adherit al procés. "És una mesura necessària, ara hem de veure els altres drets com el de tenir una feina digna", ha defensat la vicepresidenta. Les entitats també reclamen més recursos per a la formació, la inserció laboral i l'acompanyament social.
Valenzuela ha insistit que les regularitzacions no haurien de ser extraordinàries, sinó formar part dels mecanismes habituals de l'administració.