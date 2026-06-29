Desarticulada una xarxa que traficava amb dones i les obligava a exercir la prostitució 'low cost': 20 euros per 10 minuts

Un operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se. Tenien onze cases que funcionaven com a prostíbuls a les províncies de Barcelona i Girona. La investigació ha permès alliberar sis víctimes de tràfic d’éssers humans i detenir 23 persones, de les quals vuit són a la presó.
Els dos grups criminals, un format per ciutadans espanyols i l’altre per brasilers, estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. El modus operandi era el següent: captaven a l’Amèrica Llatina dones molt joves i en situació de vulnerabilitat, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya, però un cop aquí, els comunicaven que tenien un deute d’entre 8.000 i 10.000 euros i que l’havien de pagar exercint la prostitució.
La xarxa comptava amb un total d’onze cases-prostíbuls en municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sitges, Granollers, Terrassa, Palafrugell o Mataró. L’arribada de clients era constant, tal com ha explicat el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d’éssers humans dels Mossos, Luis Moreno: "Vam fer una vigilància intensiva, de 72 hores seguides, en una d'aquestes cases, i vam veure entrar-hi més de cent homes. És una quantitat exagerada, fins i tot pel que estem acostumats a veure en altres investigacions similars".
Prostitució 'low cost': 10 minuts per 20 euros
Aquesta afluència, segons Moreno, s'explica perquè en aquests prostíbuls s’exercia el que es coneix com a “prostitució low cost”. "Tenien les tarifes estàndard, que acostumen a ser d'entre 50 i 60 euros per mitja hora o de 100 o 120 per una hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts per 20 euros", ha detallat.
Evidentment, això empitjorava encara més les condicions de les víctimes, que eren d’esclavatge. "Hi havia una persona que controlava els seus horaris, els seus moviments, les seves sortides... Fins i tot havien de demanar permís per sortir, de manera que només ho acabaven fent una o dues hores al dia, i a vegades ni això", ha lamentat Marcos Gómez és inspector en cap de la Unitat de Xarxes d’Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
Col·laboració policial
La investigació de la Policia Nacional va començar l’estiu passat arran d’una denúncia anònima al telèfon habilitat per a casos de tràfic d'éssers humans. La dels Mossos es va iniciar a l’octubre amb l'alerta d’una metgessa d’urgències d'un hospital de Sabadell. Els dos cossos es van coordinar al novembre i van tancar l’operatiu el passat 17 de juny amb setze entrades i escorcolls. Hi van trobar una cinquantena de dones exercint la prostitució i van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d’alta gamma.