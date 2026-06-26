Joan Pera “Jo ofereixo el que tinc: vull que la gent sigui feliç; si riuen, jo també ric”

Joan Pera continua en plena forma i amb la mateixa energia que l’ha convertit en una de les figures més estimades de l’escena catalana. Actor, humorista i doblador, rep aquests dies el Premi Honorífic de la Gran Pantalla en el marc del Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a fer riure i emocionar. Lluny de veure el guardó com un punt final, Pera l'interpreta com un estímul per continuar. “Tots els premis els agraeixes molt, però el que no han de fer és fer-te perdre la perspectiva. No és un final, és un premi per tirar endavant”, assegura. Amb el seu humor característic, bromeja: “Imagina’t que em donen un premi i se m’acaba la carrera. Quin desastre”. L’actor, que actualment protagonitza 'L’auca del senyor Pera', reivindica també el valor de fer-se gran. “És el millor que ens pot passar a la vida”, afirma, defensant la necessitat de mantenir la il·lusió i el desig de continuar creant.
Un humor que no passa de moda
Si hi ha una clau en la carrera de Joan Pera és la seva manera d’entendre l’humor. Per ell, l’autèntica comicitat neix de la persona, no de l’acudit: “L’humor basat en la persona és aquell que no té edat. Passi el que passi, fa gràcia perquè ens pot passar a tots”. Els seus referents —de Woody Allen a Cantinflas o Capri— comparteixen aquesta idea: crear personatges reconeixibles, amb situacions quotidianes que travessen generacions. “Si vas corrents i rellisques, fa riure. Tant si hi ha intel·ligència artificial com si no”.
L’empremta de L’estranya parella
En repassar la seva trajectòria, és impossible no aturar-se en 'L’estranya parella', l’obra que va protagonitzar amb Paco Morán i que va aconseguir més de 2.100 funcions. Un fenomen teatral que, en paraules de Pera, “va ser un moviment ciutadà”. La química entre tots dos actors i la combinació de llengües —Morán en castellà i Pera en català— van connectar amb tota mena de públic. “No érem dos actors a l’ús, érem una parella realment especial”, recorda. Malgrat les diferències, l’afecte era profund: “Ens estimàvem molt i vam compartir 13 anys de vida”.
Un actor lligat al públic
Un dels trets que defineixen Pera és la seva relació amb el públic. “El públic és el gran protagonista”, afirma. La seva manera d’actuar parteix sempre de situacions properes: “El que explico m’ha de poder passar a mi, a tu o a qualsevol persona de la platea”. Lluny de retirar-se, Joan Pera continua acumulant projectes. "L’Auca del senyor Pera", que es pot veure fins al 28 de juny, és un espectacle molt personal que repassa la seva vida a través de rodolins i anècdotes. “És una funció que podem portar a tot arreu i que la gent gaudeix molt”, destaca. A més, ja prepara el retorn de 'El sogre de lloguer' per Nadal i nous projectes teatrals. “No puc estar sense fer res”, admet, conscient que la presència constant també és clau per mantenir el vincle amb el públic.