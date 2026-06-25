Catalunya es compromet a activar l’ajuda humanitària a Veneçuela després dels terratrèmols

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que Catalunya activarà tots els mecanismes de cooperació necessaris per enviar ajuda humanitària a Veneçuela després dels dos terratrèmols que han causat almenys una trentena de morts. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha confirmat que, de moment, no hi ha víctimes catalanes i que el Govern distribuirà telèfons de contacte perquè els veneçolans residents a Catalunya puguin informar-se sobre la situació dels seus familiars.
Segons dades de l’IDESCAT, més de 39.000 persones d’origen veneçolà viuen actualment a Catalunya, fet que ha portat el Govern a reforçar els canals d’atenció i informació per a aquesta comunitat.
Interior demana seguir els protocols internacionals abans d’enviar recursos
Des de Santa Perpètua de Mogoda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha expressat la “plena disposició” del Govern a col·laborar amb Veneçuela, però ha remarcat que l’ajuda “no es pot improvisar”. Parlon ha recordat que qualsevol actuació s’ha de canalitzar a través del mecanisme europeu de protecció civil, que en el cas de Catalunya s’activa a través de l’Estat.
La consellera ha explicat que aquest mecanisme només s’activarà si Veneçuela demana formalment ajuda internacional. En aquest escenari, el Govern valorarà “quins recursos està en condicions d’aportar” per garantir una resposta coordinada i efectiva.