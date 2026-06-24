Revetlla de Sant Joan sense cap incidència destacada

Fogueres, petards, sopars populars i platges plenes. Aquesta és la fotografia que ens deixa la nit més curta de l’any. Una revetlla de Sant Joan que ha transcorregut sense incidències remarcables, segons informa Protecció Civil.
Els Bombers han rebut 1.407 avisos entre les 20 hores i les 8 hores per sufocar, bàsicament, petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà. També han fet tasques preventives perquè l’ús de material pirotècnic i les fogueres no enterbolissin una revetlla que venia marcada per un alt risc d’incendis.
El telèfon d’emergències 112, de la seva banda, ha rebut 10.131 trucades, de les quals 5.113 han generat alguna incidència. Les comarques que més han trucat al servei d’emergències són la del Barcelonès i el Vallès Occidental.