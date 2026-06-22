Onada de calor a Catalunya: nits tropicals generalitzades i màximes de fins a 40 °C a l’interior

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), fins a 63 estacions han registrat una nit tropical, una desena més que la jornada anterior. En alguns punts, la situació ha estat encara més severa amb nits tòrrides —mínimes per sobre dels 25 graus— com a Barcelona, el Parc Natural del Garraf i Montserrat.
A la capital catalana, l’Observatori Fabra ha marcat una mínima de 26,4 °C, la més alta registrada enguany a Catalunya. Aquestes temperatures nocturnes elevades dificulten el descans i augmenten el risc per a la salut, especialment en col·lectius vulnerables.
Temperatures extremes i risc alt per calor
De cara a aquest dilluns, es preveu que els termòmetres arribin fins als 40 °C en punts de l’interior. En gran part del territori, el nivell de perill per calor intensa se situa en 4 sobre 6, segons els indicadors oficials. Aquest episodi de calor ja té impacte directe en la població. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès més d’un centenar de persones afectades per altes temperatures, més de la meitat de les quals han necessitat assistència presencial per part d’equips sanitaris.
Vigilància reforçada pel risc d’incendis
La situació meteorològica també incrementa significativament el risc d’incendi forestal, especialment en coincidir amb la revetlla de Sant Joan, una data tradicionalment vinculada a l’ús de material pirotècnic. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que s’han intensificat les tasques de vigilància arreu del territori. Tot i això, de moment es descarta aplicar restriccions generalitzades als parcs naturals. Des de Protecció Civil recorden que està totalment prohibit encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones forestals, una mesura clau per prevenir incendis en un context de màxima alerta.