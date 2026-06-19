Tres pel·lícules de Guy Ritchie per al cap de setmana

A la secció de cinema de 'La Brúixola' d'Onda Cero Catalunya, en Juan Torres repassa tres pel·lícules de Guy Ritchie: 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' (2024), 'RocknRolla' (2008) i 'Snatch' (2000). Tres títols que, segons Torres, tenen molts trets en comú.
"Alguna vegada hem parlat dels actors que sempre fan el mateix paper, però encara no havíem parlat dels directors que sempre fan la mateixa pel·lícula. Un exemple d'això és Guy Ritchie", ha dit el nostre cinèfil de confiança. "Sempre hi ha un home de barri humil que sap moure's pels carrers, coneix la gent adequada i fa servir la picaresca per aconseguir una bona vida", ha resumit.